Le PSG reçoit une très mauvaise nouvelle au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG aura pas mal de dossiers à gérer. Concernant les départs, le club de la capitale devra trouver une solution pour Renato Sanches.

Le PSG a encore tout à gagner en cette fin de saison. Les têtes sont logiquement concentrées sur la possibilité de faire un triplé historique. Ensuite, la direction se penchera sur le mercato estival du club de la capitale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de travail attend les champions de France. D'abord pour remplacer Kylian Mbappé mais aussi pour gérer certaines situations encombrantes. Et Renato Sanches est concerné. Prêté à l'AS Roma cette saison avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros, le milieu de terrain ne convainc pas du tout dans la capitale italienne. A tel point que le club de la Louve veut s'en débarrasser.

Renato Sanches, le PSG est fixé

Every disappointment is a blessing

✨ — renatosanches (@renatosanches35) April 11, 2023

Selon les informations de Fabrizio Romano, Renato Sanches reviendra en effet au PSG à la fin de la saison. La direction romaine a pris la décision de ne pas activer la clause d'option d'achat de 15 millions d'euros pour le conserver. De ce fait, le Portugais sera disponible sur le marché des transferts. Le club de la capitale cherchera à s'en débarrasser par tous les moyens. Fragile et irrégulier, Renato Sanches devrait néanmoins intéresser certains clubs. Mais plus des clubs de première zone. Terrible au vu de son potentiel. Cette saison avec la Roma, Sanches n'a pris part qu'à 12 rencontres toutes compétitions confondues, pour un but marqué. Famélique pour un joueur comme lui et un bilan qui a poussé la Roma à vouloir passer à autre chose. Pour rappel, le joueur de 26 ans est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Reste à savoir pour quel montant le club de la capitale pourrait le vendre ou si un nouveau prêt sera envisagé.