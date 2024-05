Luis Diaz au PSG, une première offre dévoilée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas renoncé à Luis Diaz, auteur d’une excellente saison avec Liverpool et qui fait partie des joueurs suivis par le club de la capitale pour succéder à Kylian Mbappé.

Luis Diaz est l’un des grands bonhommes de la saison de Liverpool et les prestations de l’international colombien suscitent de nombreux intérêts à l’approche du mercato estival. Auteur de 13 buts et de 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant des Reds figure notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain. En quête de joueurs offensifs dans l’optique de la saison prochaine, notamment pour compenser le départ à venir de Kylian Mbappé, le club parisien a identifié Luis Diaz comme une cible privilégiée. Évoquée il y a quelques semaines, la piste est toujours d’actualité selon Todo Fichajes, qui affirme que le Paris SG fait le forcing en interne pour convaincre Liverpool de lui vendre Luis Diaz, dont le contrat court jusqu’en juin 2027.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

Afin de faire plier Liverpool, le champion de France en titre se prépare à envoyer une première offre dont le montant est estimé à 90 millions d’euros selon le média espagnol. Une offre qui pourrait bien faire vaciller Liverpool puisque Todo Fichajes indique que pour l’heure, les Reds n’ont pas encore décidé de leur réponse à cette proposition très tentante. Dans tous les cas, c’est le futur entraîneur de Liverpool qui aura le dernier mot dans le dossier Luis Diaz puisque Jürgen Klopp va quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison et en toute logique, le club de la Mersey souhaite consulter son prochain coach pour de telles décisions en ce qui concerne le mercato. Le Paris Saint-Germain va donc devoir patienter avant de connaître la réponse de Liverpool à son offre pour Luis Diaz. Mais quoi qu’il en soit, cette piste semble plus que jamais d’actualité pour le PSG et pour Luis Enrique, grand fan de l’activité débordante de l’international colombien et du désordre qu’il parvient à créer dans les défenses adverses depuis son côté gauche.