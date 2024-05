LdC ‍: Le CUP en Tribune Boulogne, le PSG dit oui

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère vivre une soirée historique ce mardi soir face au Borussia Dortmund. Afin d'aider le club de la capitale à se qualifier en finale de la Ligue des champions, le Parc des Princes devrait mettre ses plus beaux habits de lumière.

Le Parc des Princes promet de faire du bruit ce mardi soir pour aider le PSG à se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. L'enceinte parisienne sera archi comble malgré le prix de certaines places, totalement exorbitant. Les champions de France veulent néanmoins que tout le monde joue le jeu, en plus du Collectif Ultras Paris. D'ailleurs, les Ultras du PSG ont envoyé un message clair au reste des fans qui seront présents au Parc des Princes. Pour cette occasion, Paris est en plus prêt à faire l'impasse sur certaines de ses décisions du passé, notamment concernant la Tribune Boulogne...

Le PSG autorisera Boulogne à faire le show ?

Selon les informations de RMC via Loïc Tanzi, le Collectif Ultras Paris devrait être autorisé à envoyer une centaine de ses membres en Tribune Boulogne pour ce PSG-Dortmund. Les dirigeants veulent que toutes les tribunes soient impliquées dans l’ambiance et ne veulent donc rien laisser au hasard. En temps normal, peu d'ambiance est autorisée dans la Tribune Boulogne. Les fans n'ont même pas le droit d'être débout sous peine de se faire expulser du stade. Mais cela devrait donc quelque peu changer. Reste à savoir ce que cela donnera et si les anciens de Boulogne n'auront pas un goût amer de voir ceux d'Auteuil garnir leur tribune historique. En tout cas, il y a de quoi avoir hâte de voir l'ambiance que proposera le Parc des Princes, alors que le Signal Iduna Park avait fait énormément de bruit lors de la manche aller. Tous les détails compteront et il y a fort à parier que les joueurs du PSG auront besoin de soutien lors des moments difficiles de cette demi-finale retour de Ligue des champions.