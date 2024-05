PSG-Dortmund ‍: Kylian Mbappé, les rageux vont lui baiser les pieds

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Critiqué après son match décevant à l'aller, Kylian Mbappé compte bien avoir son mot à dire ce mardi face à Dortmund. L'attaquant du PSG va provoquer un incroyable retournement de veste général selon cette légende parisienne.

Le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, ce n’est pas si fréquent malgré les gros moyens financiers du club de la capitale française. Si cela fait forcément de bien aux joueurs et aux supporters de se retrouver dans le dernier carré européen, ce n’est pas une fin en soi et l’idée de renverser le Borussia Dortmund est dans toutes les têtes. Pour cela, il faudra forcément un grand Kylian Mbappé, au contraire de son match transparent à l’aller. Son repositionnement à gauche devrait aider et en cas de match réussi et décisif pour aider le PSG à retourner en finale de C1, alors plus personne n’osera rien dire. Car c’est le lot des grands joueurs, au moindre match important où il n’a pas été décisif, le numéro 7 parisien reçoit une grosse salve de critiques. Dans les médias où on se demande s’il a la stature d’un grand joueur, jusque chez les supporters pour qui son départ ne sera pas une si mauvaise chose que cela finalement.

De quoi faire hurler David Ginola, qui a connu une demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG bien évidemment dans les années 1990, et qui tient à recadrer les choses en ce qui concerne Kylian Mbappé. Le PSG et tout le football français vont le pleurer quand il sera parti, et ceux qui le critiquaient vont le regretter. Encore plus s’il aider Paris à débloquer son compteur en Ligue des Champions. « Je suis plus désolé et triste pour le PSG et le football français qui vont perdre un talent comme Kylian Mbappé. Je l’aurais bien vu s’inscrire avec le PSG pendant très longtemps. Il a fait le bonheur de tous les fans qui allaient voir un joueur exceptionnel au stade. C’est la tristesse de ne plus l’avoir dans le Championnat de France, de ne plus l’avoir au PSG qui prédomine », a livré El Magnifico dans les colonnes du Parisien, avant de rappeler que, à l’issue de cette saison, il va peut-être devenir compliqué pour le club parisien de s’imposer en Ligue des Champions car Mbappé fera partie des adversaires.

Kylian Mbappé, c'est le présent et l'avenir

« Dans le futur, c’est peut-être quelqu’un qui l’empêchera de gagner en Europe, car il est sûrement un, voire le meilleur joueur de ces dix prochaines années. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Tout ce que j’espère, c’est que Paris aura un jour dix Ligues des champions, qu’il attirera des joueurs qui se sentiront plus petits que le club et qui auront envie de donner le meilleur au club », a souligné David Ginola, qui souhaite voir son ancien club dominer Dortmund et s’imposer ensuite en finale pour enfin aller chercher le Graal.

Et ensuite, il sera temps de pleurer Kylian Mbappé, et de retourner sa veste pour ceux qui doutent encore de lui. « S’il gagne la Ligue des champions et qu’il part derrière, je pense qu’on ne lui en voudra pas. J’ai envie de lui dire : Fais ce qu’il te plaît. Tu as encore quinze ans devant toi. Ceux qui te critiquent seront les premiers à t’aduler », a conclu David Ginola, qui en connait un rayon sur les critiques, lui qui a été longtemps torpillé en France, mais adulé en Angleterre.