PSG : 80ME et le PSG s'offre un crack convoité par le Barça et Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Le prochain mercato risque de se transformer en bataille frontale entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Outre le bouillant dossier Adrien Rabiot, qui pourrait quitter libre le PSG pour signer au Barça, les deux clubs sont également cités comme intéressés par Frenkie De Jong. Mais un nouveau nom est sorti dans la presse allemande et là encore le Paris SG et le club catalan semblent se préparer à bondir. Ce joueur c'est Kai Havertz, milieu offensif de 19 ans qui évolue à Leverkusen, et qui fait déjà rêver les plus grands clubs européens.

International allemand, Kai Havertz serait sur les tablettes du Barça, du Real Madrid, de Liverpool, des deux clubs de Manchester, et donc du Paris Saint-Germain. Culture PSG, généralement prudent dans ses rumeurs, confirme l'intérêt du Paris SG pour le milieu allemand qui a encore trois ans et demi de contrat avec le Bayer Leverkusen sans aucune clause libératoire. Mais moyennant un chèque de 80ME minimum alors le club de Bundesliga pourrait se mettre à la table des négociations. Avec Thomas Tuchel à ses commandes, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un gros atout entre les mains, il ne manque plus que le chèque à signer, mais c'est là un autre problème.