PSG : 78 ME pour oublier Thiago Silva, Nasser Al-Khelaïfi dit oui

Dans : PSG.

Plus que tout désireux de prolonger au Paris Saint-Germain, Thiago Silva réalise une saison impeccable. Mais à 35 ans, il pourrait avoir une très mauvaise surprise en fin de saison.

Pour le moment, Leonardo joue à l’apaisement dans ce dossier, conscient que le défenseur brésilien était particulièrement motivé à l’idée de montrer sa valeur, et enchainait donc les gros matchs. Malgré les appels du pied, Nasser Al-Khelaïfi, qui apprécié énormément le joueur et l'homme, ne bronche pas non plus, et l’ancien du Milan AC approche donc doucement mais surement de la fin de son contrat. Une prolongation est toujours possible bien évidemment, mais les dirigeants du PSG ont selon la Gazzetta dello Sport déjà trouvé leur futur patron.

Il s’agit de Kalidou Koulibaly, qui est considéré comme l’un des défenseurs les plus solides de sa génération. A 28 ans, et après une saison assez tumultueuse, il ne sera pas retenu par Naples et son président Aurelio De Laurentiis. Ce dernier a déjà fait savoir qu’il en voulait 100 ME. Une somme jamais dépensée pour un défenseur, malgré les gros transferts de Van Dijk ou De Ligt ces dernières années. Mais en réalité, le journal italien laisse entendre qu’une opération à 78 ME sera suffisante pour empêcher la mise. Même pour le PSG, ce montant n’est pas négligeable, et représentant le troisième joueur le plus cher jamais acheté par Paris, après Neymar et Mbappé, mais devant Cavani et Di Maria. De quoi faire passer un nouveau cap au Paris SG en défense, même si ce n’est certainement pas comme ça que Thiago Silva voit les choses.