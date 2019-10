PSG : 50 ME pour Areola, bonjour le cadeau au Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a un peu plus d’un mois, à la fin du marché des transferts, Alphonse Areola était prêté au Real Madrid, afin de permettre au club espagnol de céder Keylor Navas, peu enclin à passer la saison comme doublure de Thibaut Courtois.

Un rôle qui semblait dévolu au champion du monde français. Oui mais voilà, ces dernières semaines, le Belge a confirmé les doutes qui pesaient sur son niveau de performance, et il a même cédé sa place à la mi-temps d’un match catastrophe face à Bruges, officiellement en raison d’une gastro. Pendant ce temps-là, le Français répond présent à chaque apparition, et reçoit le soutien de ses coéquipiers et du public du Bernabeu. De quoi dépasser Courtois cette saison, et s’inscrire sur la durée à Madrid ? A priori, ce n’est pas prévu puisque l’ancien de Chelsea a été acheté très cher, et ce n’est pas pour rester sur le banc, tandis qu’Areola n’a pas d’option d’achat dans son prêt.

Néanmoins, selon El Desmarque, Leonardo est enclin à discuter d’un transfert définitif en fin de saison si jamais le Real Madrid veut récupérer le gardien parisien, et il faudra pour cela lâcher 50 ME. Une somme rondelette et même supérieure aux 35 ME lâchés pour faire venir Courtois de Chelsea. Autant dire que le prix a de quoi faire grincer quelques dents, même si le PSG est dans une position de force, sachant qu’il a enfin trouvé son numéro 1 en la personne de Keylor Navas.