PSG : 5-0, Neymar, Cavani, Pierre Ménès met les rageux au défi

Le PSG a terminé sa phase de poule avec une prestation parfaite face à Galatasaray, ce mercredi soir au Parc des Princes.

Si le rythme n’était pas d’une intensité extrême, les Parisiens ont fait le travail grâce à un récital de leurs joueurs offensifs. Au final, cela se termine avec un score de 5-0 qui ravit totalement Pierre Ménès, pour qui tout a été absolument parfait. Que ce soit dans la répartition des buteurs, dans le jeu collectif entre les stars, mais aussi dans l’attitude si souvent décriée de Kylian Mbappé et Neymar. La preuve avec ce pénalty laissé par le Brésilien à Edinson Cavani, qui a ainsi pu retrouver le chemin du but. De quoi faire taire absolument tout le monde selon le consultant de Canal+.

« Celui qui était vraiment sous les regards acerbes et acides de beaucoup, c’était Mbappé. Notamment à cause de son attitude lorsqu’il a été remplacé à Montpellier. Il a répondu. Sa ligne de stat pour la soirée, c’est un but, deux passes décisives et un péno provoqué. Celle de l’autre joueur sous haute surveillance, à savoir Neymar, c’est un but et deux passes décisives. Alors je suis certain que demain tout le monde va parler du fait qu’il a laissé le ballon à Cavani pour le penalty. Je ne suis pas sûr qu’il ait vraiment eu le choix, mais moi ce qui m’a le plus marqué, ce n’est pas qu’il laisse le ballon à l’Uruguayen - c’était assez logique - mais plutôt qu’il soit le premier à lui sauter dans les bras après la transformation. Voilà, ce soir il faudrait vraiment être mal luné pour trouver quelque chose à redire sur l’attitude des joueurs offensifs, qui ont fait le travail », a résumé Pierre Ménès sur son blog. Le travail en poule est en effet effectué, reste à savoir ce que cela donnera en février.