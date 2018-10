PSG : 5-0 face à Paris, Amiens a bu le même bouillon que l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, ASC, OL.

En ce moment, il ne faut pas chauffer le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le club de la capitale est seul au monde, et enchaine les succès sans avoir beaucoup à s’employer, surtout à domicile. C’est Amiens qui en a fait les frais ce samedi avec un revers 5-0, malgré l’absence de Neymar et une tête à moitié tournée vers le retour de la Ligue des Champions. Mais pour Christophe Pélissier, l’ampleur du score démontre en tout cas que le PSG n’a pas pris son adversaire de haut, et a affiché le même sérieux que lors du choc par exemple remporté par le PSG sur l’OL, avec également un 5-0 au final.

« C’est la différence qui existe entre le Paris-SG et les autres… Je crois que le dernier adversaire (l’OL), autrement plus prestigieux que nous, a fait le même score, même si ce n’était peut-être pas le même match. Ils ont un tel talent et une telle puissance offensive que c’est très compliqué. Pas de fatalisme. Quand on joue Paris, il y a les meilleurs joueurs, c’est toujours bien et c’est tout à leur honneur, ils nous ont respecté, puisqu’ils nous en ont mis cinq », a livré l’entraineur d’Amiens, qui ne comptait bien évidemment pas sur ce déplacement à Paris pour aller chercher des points dans la lutte pour le maintien. D’ailleurs, plus grand monde ne mise sur un quelconque retour positif à l’occasion de son passage au Parc des Princes cette saison.