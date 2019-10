PSG : 30 ME ou 0 euro, ce dossier s'emballe au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce week-end, la presse anglaise révélait l’intérêt très concret du Paris Saint-Germain pour Christian Eriksen.

Et pour cause, la situation contractuelle de l’international danois a de quoi interpeller puisque ce dernier sera libre de tout contrat en juin prochain. Dès lors, de nombreuses écuries s’intéressent à ce dossier dont le PSG donc, mais aussi et surtout le Real Madrid. Mais selon les informations du media espagnol El Desmarque, tout est encore très flou autour de l’avenir du stratège de Tottenham. En effet, tous les scénarios sont envisagés, aussi bien du côté de l’entourage du joueur que du côté des Spurs.

Dans le camp de la direction de Tottenham, on espère boucler le transfert de Christian Eriksen dès le mois de janvier afin de s’éviter une catastrophe avec un départ pour zéro euro en juin prochain. Le montant d’une éventuelle opération a d’ores et déjà été estimée à 30 ME. Mais au sein du clan Eriksen, on n’est évidemment pas pressé de faire ses valises. En effet, le média rapporte que le joueur se verrait bien poursuivre jusqu’en juin à Tottenham quitte à être mis au placard afin d’avoir le luxe de choisir son futur club et de négocier au mieux une prime à la signature. Dans tous les cas, le PSG sera à l’affût et a d’ores et déjà placé ses pions auprès des différents protagonistes de ce dossier. Tout comme le Real Madrid…