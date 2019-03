PSG : 280 ME pour Mbappé, ce prix de folie lui fait peur

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Grâce à son talent, son statut de champion du monde et d’attaquant vedette du PSG, son jeune âge et donc sa marge de progression, Kylian Mbappé est le joueur de football avec la plus forte valeur marchande au monde. Cela pourrait donc donner lieu à un nouveau record si jamais il venait à être transféré. Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, même si le Real Madrid va forcément tenter sa chance dans les mois ou les années à venir pour s’offrir le prodige français. Et selon Marca, cela voudra certainement dire un transfert approchant les 300 ME. Une somme qui fait clairement perdre la tête à Rivaldo, ancienne star du FC Barcelone notamment, et pour qui les prix montent vraiment trop haut.

« Payer 280 ME pour Kylian Mbappé serait une exagération de la part du Real Madrid. Aucun joueur ne vaut cela. Pas même Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo », a livré celui qui fut champion du monde avec le Brésil en 2002. Toutefois, depuis l’explosion du marché des transferts en 2017, la donne a totalement changé, et les économistes du sport assurent que la barre des 200 ME pour un transfert sera franchie sans problème pour les années à venir.