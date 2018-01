PSG : 25ME arrivent, il vide déjà son casier au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Inutilisé par Unai Emery depuis le début de la saison, Lucas était sur la feuille de match contre le FC Nantes en raison de l’absence de Neymar. Néanmoins, l'ancien joueur de Sao Paulo n’est pas entré en jeu à La Beaujoire. Clairement, l’international brésilien n’entre plus dans les plans d’Unai Emery et un départ est plus que jamais d’actualité. L’attaquant de 25 ans a d’ailleurs ouvertement confirmé devant la presse à l’issue de la rencontre que son départ était sans doute très proche.

« J'ai entendu les récentes déclarations du coach. Ça sent la fin d'une histoire pour moi malheureusement. Est-ce que je peux rester ? Ce sera très difficile. Manchester United ? Il y a des sujets dont je ne peux pas parler. Le foot anglais me plaît beaucoup, c'est le championnat le plus disputé » a lâché l’attaquant du PSG, convoité par le FC Nantes, mais également et surtout par Manchester United ces dernières semaines. Ce week-end, un intérêt de Tottenham a également filtré. Gourmand, le PSG n’a encore trouvé d’accord avec personne concernant le départ de Lucas. Les courtisans sont prévenus, il faudra mettre 25ME au minimum…