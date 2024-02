PSG ‍: 175 ME pour remplacer Mbappé, Luis Campos fonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé devrait donner sa réponse quant à son avenir dans quelques jours. Le PSG a déjà des vues sur son remplaçant en cas de départ du club de la capitale.

Le PSG le sait, les chances de voir Kylian Mbappé prolonger ne sont pas grandes. Sauf énième rebondissement, le champion du monde 2018 filera au Real Madrid l'été prochain. Le club de la capitale va donc devoir anticiper et trouver la perle rare pour le remplacer. Selon les informations de ces derniers jours, Rafael Leao est très apprécié par Luis Campos. Le Portugais et le joueur de l'AC Milan se connaissent bien pour s'être côtoyés à Lille. L'ancien Dogue ne serait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt du PSG, qui le suit depuis longtemps et dont il sait que le projet est plus pérenne que celui des Lombards.

Le PSG n'aura pas peur de dépenser

Selon les informations de Caught Offside, le PSG n'est pas du tout refroidi par les 175 millions d'euros demandés par Milan pour lâcher Leao. Si Mbappé partait, Paris dégainera sans sourciller, alors que Manchester City et Manchester United, également dans le coup, ne payeront pas si cher. Tout dépendra donc de Kylian Mbappé, dont l'option numéro 1 est un départ au Real Madrid. Le média précise en effet que Liverpool et l'Arabie saoudite ne sont pas des options envisagées. Plus que quelques jours à patienter avant que tout le monde soit fixé pour Kylian Mbappé. Un effet domino devrait ensuite avoir lieu et le PSG ne veut pas perdre de temps pour rassurer. Liverpool, un temps annoncé comme intéressé par l'ancien de Monaco et qui perdra Jürgen Klopp en fin de saison, va devoir trouver son bonheur ailleurs. Un mercato estival passionnant attend les fans et observateurs de football.