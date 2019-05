PSG : 170 ME pour deux joueurs, Paris tente un coup de poker !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis plusieurs mois, PSG et Naples sont régulièrement associés. Et pas seulement car ils ont Carlo Ancelotti, ancien coach de Paris et qui officie désormais au Napoli, en commun.

En effet, il devrait y avoir du mouvement entre les deux clubs lors du mercato, puisque le champion de France en titre est très intéressé par le profil d’Allan, milieu de terrain besogneux qui plaît énormément en interne, aussi bien du côté d’Antero Henrique que du côté de Thomas Tuchel. Et à en croire les informations de Tutto Mercato Web, le PSG est prêt à tenter un incroyable coup de poker pour s’offrir le Brésilien. Mais pas seulement…

En effet, le média transalpin affirme que Nasser Al-Khelaïfi réfléchit à la possibilité d’offrir 170 ME à Naples pour recruter Allan… et Kalidou Koulibaly, considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur défenseur central de Série A. Une offre colossale, qui devrait faire réfléchir le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis. Reste à savoir si ce dernier est prêt à perdre deux de ses meilleurs joueurs, six mois seulement après avoir vu son capitaine Marek Hamsik faire ses valises.