PSG : 115ME dans les caisses, prends ça le fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sans trop faire de bruit, le Paris Saint-Germain empile briques, et même les centaines de briques, afin de répondre sans problème aux questions des enquêteurs du fair-play financier. Ainsi, au détour d'un communiqué sur la billetterie du PSG, le club de la capitale a dévoilé que ses recettes aux guichets et donc le revenu total par match au Parc des Princes avaient permis d'encaisser 115ME. Et même si les supporters sont déçus, la demande d'abonnements est déjà en énorme augmentation, au point d'avoir une liste d'attente colossale !

« En 2019, le Paris Saint-Germain a battu de nouveaux records à la billetterie. Le Club a ainsi vendu plus d’1.230.000 billets au cours de la saison. Le PSG joue à guichets fermés au Parc des Princes pour la deuxième saison consécutive et plus de 50 matches. En 2018-2019, l’affluence moyenne au Parc des Princes s’est élevée à 47.300 spectateurs par match, maintenant le taux de remplissage à 99% (...) Ces nouveaux records d’affluence ont contribué à la croissance des revenus match day du Club. Pour la saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain a enregistré près de 115ME. Pour autant, le Club met un point d’honneur à conserver une politique tarifaire d’entrée de gamme abordable. En moyenne, un quart des billets a été vendu à moins de 20E, et plus d’un tiers (35%) à moins de 25E. Pour la saison prochaine, le Club doit faire face à une très forte demande pour assister à un match au Parc des Princes. A tel point que les abonnements pour la saison 2019/2020 sont déjà en rupture. Plus de 18 000 personnes sont inscrites en liste d’attente », fait remarquer le Paris Saint-Germain, pour qui la taille du Parc des Princes est clairement un souci majeur.