PSG : 0 euro pour ce milieu, le bon plan de Leonardo au mercato

Le PSG a ciblé un international chilien en la personne de Charles Aranguiz, qui sera libre au mois de juin à la fin de son contrat avec le Bayer Leverkusen.

Le Paris Saint-Germain a souvent été associé au Brésil dans son recrutement, mais depuis l’été dernier, le vestiaire se met clairement à l’Espagnol. Et cela pourrait continuer dans les mois à venir puisque Leonardo a ciblé un international chilien pour l’été prochain. Il s’agir de Charles Aranguiz, qui se met en évidence avec le Bayer Leverkusen ces dernières années. Le milieu de terrain de petite taille (1,71 m) arrive en fin de contrat au mois de juin et n’est pas parti pour prolonger. A 30 ans, il ne compte pas repartir en Amérique du Sud, et se trouve désormais candidat à une arrivée dans un autre club européen.

Qui pourrait être le PSG selon Globo, le média brésilien assurant que le Paris Saint-Germain et le Milan AC se sont renseignés à son sujet. L’idée de faire venir un joueur libre est une donnée à prendre en compte pour Leonardo, qui s’est félicité de l’acquisition par ce biais d’Ander Herrera. De plus, Aranguiz a comme agent un certain André Curry, régulièrement vu avec la famille Neymar cet été, puisqu’il représente aussi le FC Barcelone en Amérique du Sud. En cas de départ de Leandro Paredes, qui est très loin d’être arrivé gratuitement il y a un peu moins d’un an de cela, le PSG pourrait donc s’activer pour faire venir celui qui avait été tout proche de signer à l’OM en 2015, avant de rejoindre Leverkusen.