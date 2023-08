Prochain coup du PSG, un solide milieu à 37 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait recruter deux milieux de terrain supplémentaires. Un profil athlétique serait recherché, d’où l’intérêt de nouveau annoncé pour le joueur du PSV Eindhoven Ibrahim Sangaré.

Le Paris Saint-Germain n’est pas seulement focalisé sur sa ligne offensive. Depuis quelques jours, même après la signature d’Ousmane Dembélé et la réintégration de Kylian Mbappé, ce sont surtout les noms de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et du Lyonnais Bradley Barcola qui animent son actualité mercato. Mais le club de la capitale n’oublie pas pour autant son entrejeu.

🚨 Khephren Thuram & Nicolo Barella ne sont PAS des pistes chaudes pour le PSG ❌



En revanche, Ibrahim Sangaré est bien ciblé par les Parisiens, qui sont dans la course pour le recruter 🔎



[@FabriceHawkins via Instagram] pic.twitter.com/xEDBBdjlrY — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023

L’effectif du nouveau coach Luis Enrique va enregistrer de nombreux départs dans ce secteur de jeu. Leandro Paredes et Renato Sanches ont officiellement rejoint la Roma de José Mourinho, en attendant les possibles sorties de Marco Verratti et de Georginio Wijnaldum, tous les deux poussés vers la sortie. C’est pourquoi nos confrères de RMC annoncent le Paris Saint-Germain à la recherche de deux milieux de terrain supplémentaires.

Liverpool et le Bayern sur le coup

En plus d’un profil créatif comme Bernardo Silva, qui devrait finalement prolonger à Manchester City, la direction cherche un élément plus athlétique et percutant, soit la description qui correspond à Ibrahim Sangaré. En effet, le milieu du PSV Eindhoven, déjà cité parmi les cibles du Paris Saint-Germain par le passé, intéresse toujours les Parisiens cet été. Le dossier peut paraître simple à première vue, l’ancien joueur de Toulouse étant disponible pour 37 millions d’euros, le montant de sa clause libératoire.

Le problème pour le champion de France, c’est que l’international ivoirien plaît à d’autres cadors européens. Comme confirmé par l’ex-Bordelais Kiki Musampa, frère de l’agent d’Ibrahim Sangaré, Liverpool et le Bayern Munich sont également sur le coup. Les trois courtisans ont évidemment les moyens de payer la clause de départ du joueur. Autrement dit, le Paris Saint-Germain devra trouver les meilleurs arguments pour devancer la concurrence.