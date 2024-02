Pour l’après-Mbappé, le PSG vise une star d’Arsenal

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Contraint d’envisager un avenir sans Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat cet été, le Paris Saint-Germain aurait un œil du côté d’Arsenal. Le club francilien suivrait la situation de l’ailier brésilien Gabriel Martinelli.

Rien n’est fait si l’on en croit Nasser Al-Khelaïfi. A l’occasion du Congrès de l’UEFA ce jeudi, le président du Paris Saint-Germain a démenti les rumeurs persistantes sur l’avenir de Kylian Mbappé. « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira », a réagi le Qatari. De nombreuses sources annoncent pourtant le Français parti pour rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat cet été. Ce qui expliquerait pourquoi le club francilien se prépare à renforcer son secteur offensif.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain suit effectivement la situation de Gabriel Martinelli (22 ans) à Arsenal. L’ailier gauche avait franchi un cap en terminant la saison dernière avec 15 buts et 5 passes décisives en Premier League. Moins efficace pendant l’exercice en cours (5 buts et 2 passes décisives en championnat), le Brésilien garde une certaine cote sur le marché des transferts. Le site de référence Transfermarkt estime sa valeur à 85 millions d’euros. On peut penser qu’Arsenal ne négocierait pas en dessous si la porte était ouverte.

Un concurrent pour Barcola ?

Pour rappel, Gabriel Martinelli s’était réengagé avec les Gunners jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option, en février 2023. Depuis, l’international auriverde (9 sélections) a gardé sa place de titulaire dans les plans du manager Mikel Arteta. Gabriel Martinelli sera donc difficile à arracher au club londonien, de nouveau en course pour le titre en Premier League, et toujours en lice en Ligue des Champions. En cas d’arrivée dans la capitale française, le Gunner représenterait un sérieux concurrent pour Bradley Barcola sur le couloir gauche.