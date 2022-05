Pochettino viré, Lionel Messi refuse de pleurer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Contractuellement lié avec le PSG jusqu'en 2023, avec une option pour une année supplémentaire, Lionel Messi veut briller la saison prochaine. Mais il sait que cela passe par un départ de Mauricio Pochettino.

L’avenir de Lionel Messi s’inscrit peut-être du côté de l’Inter Miami, même si ses proches ont démenti le souhait du septuple Ballon d’Or d’investir financièrement dans le club de David Beckham, mais en attendant le joueur de 34 ans doit encore une ou deux saisons au Paris Saint-Germain. C’est une évidence, la première année de présence de l’ancien Barcelonais au PSG n’a pas été à la hauteur des attentes, et cela même si Leo Messi est monté en pression au fil des matchs. Là où certains auraient jeté l’éponge, on se souvient notamment d’un Neymar qui avait piqué sa crise pour repartir de la capitale deux ans après avoir signé, la Pulga est, elle, déterminée afin de montrer à la planète football qu’il est capable de briller loin du FC Barcelone, ce dont certains spécialistes doutent désormais. Pour réussir ce challenge, Lionel Messi va faire sa part, mais il compte aussi sur Nasser Al-Khelaifi pour faire ce qu’il faut afin de relancer l’équipe parisienne, et pas uniquement en réussissant l’exploit de prolonger Kylian Mbappé.

Lionel Messi et Mauricio Pochettino, un divorce au PSG

Lionel Messi ne veut pas vraiment se mouiller dans les choix faits par le PSG lors du marché des transferts, mais il est très favorable à un changement d’entraîneur, le courant passant très mal avec Mauricio Pochettino. Messi n’est pas fan de son compatriote et le quotidien sportif lance un pavé dans la mare. « Ce n'est pas l'amour fou avec l'entraîneur Mauricio Pochettino. Au-delà du fameux remplacement de la Pulga en cours de match contre Lyon le 19 septembre, les deux Argentins ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. S'il trouve le club performant sur le plan marketing et dans son rayonnement international, en termes de jeu, le numéro 30 parisien ressort moyennement épanoui de cette saison. Il attend d'ailleurs de voir ce qui va se passer sur le banc pour la saison prochaine et si son rôle pourrait être impacté », précise L’Equipe. De quoi faire planer encore plus de doutes sur l’avenir parisien de Mauricio Pochettino, lequel a reconnu ces derniers jours que sa situation n’était pas si claire que cela, même s’il a toujours un an de contrat avec Paris.

Two Icons of the game! 🔥



Leo Messi with David Beckham! 😍 pic.twitter.com/d3BqVr3laB — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 17, 2022

Bien évidemment, Lionel Messi ne sera pas le seul décideur, mais si le Qatar avait besoin d'un argument supplémentaire pour se séparer de son entraîneur il l'a. Il faut cependant savoir qui viendra remplacer Mauricio Pochettino car actuellement c'est le grand flou dans ce dossier. Plusieurs noms circulent, même si Zinedine Zidane est toujours le fantasme absolu du côté de l'Emir, et l'hypothèse que l'ancien manager de Tottenham reste à son poste circule toujours. Pendant ses vacances, qui débutent samedi soir, Leo Messi aura comme ses coéquipiers un regard attentif sur les événements à venir du côté du Parc des Princes.