Pochettino viré, le PSG se prépare !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Placé sur un siège éjectable depuis plusieurs mois maintenant, Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises plus tôt que prévu du côté du Paris Saint-Germain.

Comme la saison passée, le club de la capitale ne fera pas un carton plein sur la scène nationale durant cet exercice 2021-2022. Habitué à gagner toutes les compétitions en France depuis l’arrivée des Qataris, le PSG ne pourra s’adjuger que la L1 en fin de saison. Au mieux. Puisqu’après avoir laissé son Trophée des Champions au LOSC en tout début de saison, Paris a été éliminé de la Coupe de France par Nice aux tirs au but cette semaine. Un revers qui fait tâche dans la saison du PSG, et qui pourrait coûter cher à Mauricio Pochettino, dont les performances sur le banc du club de la capitale n'échappent pas ai Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani du côté de Doha en cette année si importante pour le Qatar qui accueillera le Mondial en fin d'année.

Selon les informations de la version anglaise du média 90min, l’entraîneur argentin serait sur le départ du côté du Parc des Princes. En effet, « le PSG et Pochettino sont proches de trouver accord qui verra l'Argentin quitter le club avant la fin de son contrat ». Lié avec le PSG jusqu’en 2023, l’ancien manager de Tottenham pourrait donc faire ses valises dans les semaines à venir. Avant la fin de cette saison ? C’est tout à fait possible, surtout si son équipe venait à se faire éliminer par le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions en mars prochain. Un départ encore plus rapide que prévu, alors qu'il semblait acquis que l'ancien joueur du Paris SG irait au moins jusqu'au bout de la saison 2021-2022.

Zidane au PSG la saison prochaine ?

En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, les rumeurs autour de Zinédine Zidane prennent de l'ampleur. Il faut dire que Pochettino ne fait rien pour les faire taire. Toujours évoqué du côté de Manchester United, le coach argentin n’arrive pas à imposer sa patte dans le club de la capitale. Arrivé il y a un peu plus d’un an, Pochettino n’a donné aucune identité de jeu à son groupe et les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes, surtout depuis l’arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Pochettino au PSG serait donc déjà scellé en sa défaveur. Et Zidane pourrait sauter sur cette occasion, lui qui hésite encore à se laisser disponible pour l'équipe de France, ou à reprendre en mains un Paris SG qui a besoin d'un coach capable de dresser le vestiaire.