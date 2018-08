PSG : Tottenham réclame une fortune au PSG pour Rose !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Si le club parisien dispose de plusieurs solutions au poste de latéral droit, il y a urgence de l’autre côté.

Et pour cause, Stanley Nsoki est le seul défenseur gauche à la disposition de Thomas Tuchel pour l’instant, Layvin Kurzawa étant blessé et Yuri Berchiche ayant été transféré à Bilbao il y a plusieurs semaines. Un renfort à ce poste semble donc indispensable d’ici le 31 août et ces derniers jours, c’est le nom de Danny Rose qui revient avec insistance. L’international anglais n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino, qui semble prêt à le laisser filer, même s’il ne pourra pas le remplacer numériquement puisque le mercato est fermé dans le sens des arrivées Outre-Manche.

Néanmoins, les Spurs de Tottenham réclament un gros pactole pour Danny Rose. A en croire les informations du Daily Mirror, c’est une somme avoisinant 55ME que Daniel Levy réclame pour le joueur de 28 ans, également dans le viseur de Schalke 04. Un prix qui devrait refroidir les deux principaux courtisans de Danny Rose, alors qu’un prêt avait récemment été évoqué. Dans ce dossier, Tottenham est pour l’instant inflexible (comme souvent). Mais une solution devrait être trouvée d’ici le 31 août, le joueur n’ayant même pas été retenu dans le groupe par Mauricio Pochettino pour le déplacement à Newcastle le week-end dernier…