PSG : Pochettino viré des trophées UNFP, il s'en fout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino n'a pas été retenu dans la liste des entraîneurs en lice pour le trophée UNFP de meilleur coach de Ligue 1. Le technicien du Paris Saint-Germain ne semble pas chagriné.

Julien Stephan, Christophe Galtier, Bruno Genesio, Antoine Kombouaré et Jorge Sampaoli sont en lice pour l’honorifique trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la saison 2021-2022, mais nulle trace de Mauricio Pochettino qui a pourtant mené le Paris Saint-Germain. Libre à chacun de se faire une opinion sur ce choix validé par le syndicat des footballeurs, même si déjà des voix se sont élevées pour contester cette absence du coach argentin. « C’est un bon entraîneur. Il est champion de France avec les meilleurs joueurs certes, mais tu ne peux pas être champion tout le temps. Son boulot est le plus difficile de notre championnat. Ils sont champions depuis octobre, c’est clair. Ils ont toujours été devant. Ils ont fait une très bonne saison », a ainsi fait remarquer Peter Bosz suite à l’annonce de la liste de ceux qui seront en course pour ce prix lors de la cérémonie organisée le 15 mai prochain. Mais jusqu’à ce samedi, Mauricio Pochettino ne s’était pas exprimé sur cette absence.

Pochettino en course avec Klopp et Guardiola, ça lui suffit

Présent face aux médias à la veille du match contre Troyes, au Parc des Princes, l’ancien manager de Tottenham n’a pas éludé ce sujet, mais a bien fait comprendre que ce genre de « titre » n’était pas vraiment une préoccupation pour lui. Que ce soit au PSG ou dans les autres clubs où il était déjà en poste. « Je n’ai pas d’opinion sur cela, pas plus que lorsque j’étais nommé dans les trois meilleurs entraîneurs du monde en même temps que Jurgen Klopp et Pep Guardiola. C'est un fait, et il n'y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus », a lancé Mauricio Pochettino, histoire de relativiser tout cela et de rappeler que la carrière d'entraîneur n'était pas un long fleuve tranquille. En rejoignant Paris en janvier 2021, le technicien argentin savait probablement ce qui l'attendait en France et en Ligue 1, ne pas recevoir d'invitation pour les trophées UNFP ne l'aura peut-être pas surpris autant que cela, lui qui devrait ne pas prolonger son séjour dans notre Championnat même s'il a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain.