Pochettino à Utd, Ronaldo au PSG, signé Zidane !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mauricio Pochettino est chaque jour de plus en plus proche de quitter le PSG en fin de saison et de rejoindre Manchester United. Un club duquel Cristiano Ronaldo pourrait s'extraire rapidement et peut-être faire le chemin inverse, direction Paris.

Vendredi soir, Cristiano Ronaldo a pris un fameux coup sur la tête. Manchester United a été éliminé de la Cup sur son terrain par Middlesbrough, club de division inférieure, aux tirs aux buts. Le Portugais, qui a raté un penalty dans le temps réglementaire, vient de connaître une nouvelle désillusion avec les Red Devils. Le spectre d'une saison sans titre s'annonce pour Ronaldo et, devant toutes ces difficultés, il imagine déjà un possible départ cet été. Et ce, d'autant plus qu'il ne s'entend pas bien avec son entraîneur Ralf Rangnick. Ce dernier ne sera pourtant plus le manager des Mancuniens la saison prochaine puisqu'il cédera sa place à quelqu'un d'autre, une personne qui pourrait bien être Mauricio Pochettino.

Un échange Pochettino-Ronaldo ?

En effet, le nom de l'entraîneur du PSG est toujours plus murmuré chaque jour du côté d'Old Trafford. Son jeu décevant l'a mis sur un siège éjectable au sein du club parisien et la Premier League a plus d'attrait à ses yeux. En Angleterre, comme dans le Daily Mirror, Pochettino est toujours plus proche de Manchester United. Cela pourrait favoriser le départ de Ronaldo, et même son arrivée au PSG.

Cristiano Ronaldo and Mauricio Pochettino could be set for Man Utd and PSG summer swap | @riccosrant https://t.co/BSJm2G3ac7 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 5, 2022

Un chassé-croisé Pochettino-Ronaldo ? Les Anglais y croient. Ronaldo, qui vient de fêter ses 37 ans n'a rien contre le technicien argentin mais il n'en peut plus du niveau de l'équipe mancunienne. Un départ est déjà envisagé avec son agent Jorge Mendes. Parmi les clubs qui pourraient l'accueillir, le PSG est parmi les plus solides pour payer un salaire comme le sien. Une perspective d'autant plus renforcée qu'un départ de Pochettino signifie une possible arrivée de Zidane à Paris. Un entraîneur qu'apprécie CR7 et avec lequel il a triomphé trois fois en Ligue des Champions. Enfin, une place serait libre avec le départ probable de Mbappé au Real Madrid. Les Parisiens pourraient donc être vite consolés de ce coup dur avec un duo Ronaldo-Messi dans la capitale, peut-être sous les ordres de Zidane. Un jeu de chaises musicales qui peut s'annoncer bien plus séduisant que prévu pour le PSG.