Pobga et Ronaldo au PSG, Mbappé à Madrid, un truc de fou

Le Paris Saint-Germain a déjà réalisé un mercato de feu, mais cela pourrait devenir totalement fou si le scénario désormais envisagé se réalise d'ici le 31 août prochain.

Le PSG a officialisé vendredi soir la prolongation de contrat de Mauricio Pochettino, au moment même où l’on apprenait que Kylian Mbappé aurait prévenu l’entraîneur argentin qu’il refusait de prolonger son contrat avec Paris. Pourtant, en confirmant l’entraîneur argentin, Nasser Al-Khelaifi espère envoyer un signal à sa star française, mais visiblement la détermination est grande pour Mbappé de rejoindre au plus le vite le Real Madrid. C’est dans ce contexte forcément compliqué, car l’attaquant français a quand même tenu à bout de bras le Paris Saint-Germain la saison passée, que le Qatar doit décider s’il faut accepter de transférer Kylian Mbappé dès cet été moyennant un gros pactole, soit le laisser partir libre dans un an, l’idée d’une prolongation n’étant pas dans l’air. Pour l’instant, c’est le silence absolu dans les deux camps, mais il est clair que du côté du vice-champion de France et quart de finaliste de la Ligue des champions on ne reste pas inactif face à cette position inflexible de Kylian Mbappé.

En Italie et en Angleterre, on en est persuadé, le PSG travaille sur les dossiers Paul Pogba et Cristiano Ronaldo en parallèle. Tandis que Leonardo est désormais attendu à Manchester afin de trouver un accord avec les dirigeants des Red Devils, Pogba serait lui tranquillement dans l’attente d’un transfert, sans aucune intention d’aller au bras de fer avec Manchester United. Le milieu de terrain veut signer à Paris, mais il reste à l’écart afin d’éviter de mettre une pression énorme dans ce dossier. La confiance est cependant grande dans le camp Pogba que tout cela se réalise avant le 31 août, et cela alors que le champion du monde 2018 entame sa dernière année de contrat.

S’agissant de Cristiano Ronaldo, là aussi tout le monde est persuadé en Italie que le joueur de la Juventus fait traîner les choses pour laisser la porte ouverte au Paris Saint-Germain. le Corriere dello Sport explique ce samedi à sa Une que du côté de Turin, on attend désormais que le PSG passe à l’action avec Cristiano Ronaldo, ce qui pourrait permettre également d’envisager de faire venir Mauro Icardi à la Juventus. Le média transalpin estime que Kylian Mbappé ne cédera pas et que le Qatar offrira à CR7 le contrat qu'il attendait pour rejoindre le club de la capitale.