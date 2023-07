Plombé par sa défense, le PSG perd en amical

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour son deuxième match dans la tournée au Japon, après le nul concédé contre Al-Nassr (0-0) mardi, le Paris Saint-Germain s’est incliné face au Cerezo Ozaka (2-3). L’attaquant Hugo Ekitike avait pourtant aidé les Parisiens à prendre l’avantage à deux reprises. Sur un centre-tir de Zaïre-Emery, l’ancien Rémois avait ouvert le score d’une jolie déviation (1-0, 17e). Les Japonais égalisaient quelques minutes plus tard grâce à Jordy Croux (1-1, 22e), suite à une mésentente entre Skriniar et Danilo.

Mais l’ancien Rémois était ensuite passeur décisif d’une belle talonnade pour Vitinha (2-1, 49e). Malheureusement pour l’entraîneur Luis Enrique, sa défense restait fébrile et la perte de balle du Français Hernandez permettait à Kitano (2-2, 67e) d’égaliser. Avant le but de la victoire japonaise signée Kagawa (2-3, 79e), sans doute grâce à une faute non sifflée sur Ndour. Quoi qu’il en soit, le PSG, toujours sans Neymar, ne méritait pas beaucoup mieux dans cette partie.