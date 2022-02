Pierre Ménès dénonce le joueur qu'il ne veut plus voir au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Une semaine après son cuisant revers sur la pelouse de Nantes, le Paris Saint-Germain a réagi en battant l’AS Saint-Etienne lors de la 26e journée de L1 (3-1). Mais lors de cette rencontre, Thilo Kehrer n’a pas vraiment marqué des points…

Le club de la capitale française n’a plus grand-chose à jouer en championnat. Contrairement à la saison passée, où le LOSC avait dominé Paris, le PSG est assuré d’être champion de France en fin de saison, avec 15 points d’avance sur l’OM, son premier poursuivant. Malgré tout, le groupe de Mauricio Pochettino n’apprécie pas de perdre en L1. C’est donc pour laver l’affront subi à Nantes la semaine dernière que le PSG a fait son maximum face à l’ASSE samedi (3-1). Porté par le duo Messi - Mbappé, Paris n’a pas pu compter sur tous ses joueurs, vu que certains éléments ont été défaillant, à l'image de Thilo Kehrer. Titularisé au poste de latéral droit, le défenseur allemand a pris l’eau face à Bouanga avant d’être remplacé à la mi-temps. Une sanction logique d’après les dires de Pierre Ménès.

« Kehrer est un remplaçant tout à fait honorable »

PSG-Saint-Etienne : Wijnaldum ou Kehrer, des remplaçants toujours décevants

➡️ https://t.co/v8DHKjWHzw pic.twitter.com/YboWCIg06n — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 27, 2022

« On a vu deux PSG. Celui de la première mi-temps, qui nous a été servi la majorité du temps depuis le début de la saison en Ligue 1, c’est-à-dire poussif offensivement et désorganisé à la perte de balle, avec en plus un problème que Pochettino devrait avoir identifié depuis le temps : Kehrer est un remplaçant tout à fait honorable dans l’axe, mais à droite ce n’est juste pas possible. D’autant qu’il fragilise aussi Marquinhos, qui est obligé de compenser ses nombreuses errances. Même si c’est Danilo qui a commis l’erreur qui permet à Bouanga d’ouvrir le score, en sortant Kehrer et en passant à trois derrière après le repos, on a vu un autre PSG. Et on a vu non pas un trio – Neymar avait envie de toucher le ballon et a plutôt évolué au milieu – mais un duo offensif Messi-Mbappé qui a très bien fonctionné », a détaillé, sur son site Pierrot Le Foot, l'ancien journaliste de Canal+, qui sait que le PSG aura besoin d’un Hakimi au top de sa forme pour viser très haut en Ligue des Champions. Car ce n’est pas avec un Kehrer de ce niveau-là que Paris pourra réaliser son rêve européen…