Donnarumma viré de l’équipe, le PSG doit frapper fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison jusqu’à présent, Gianluigi Donnarumma s’est troué au pire moment. Le gardien du PSG a raté son quart de finale aller de Ligue des Champions face à Barcelone mercredi soir (2-3).

Si fort depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma est retombé dans ses travers de la saison dernière face au FC Barcelone, ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Fébrile, le gardien italien du Paris Saint-Germain est directement impliqué sur le premier but de Raphinha ainsi que sur le but inscrit par Christensen. Sa prestation n’est pas passée inaperçue dans les colonnes de L’Equipe, qui lui a attribué un violent 3/10. « De la fébrilité, encore et toujours quand les montagnes s'élèvent. Il est impliqué sur les buts adverses, d'abord en ne dégageant pas fermement un centre de Yamal (37e), avec un jeu au pied une nouvelle fois défaillant en rendant le ballon aux Espagnols (62e). Il doit aussi mieux faire sur le troisième but où il est resté planté sur sa ligne (77e) » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national.

⌛️ Fin de la première manche. Un but de retard pour nos Parisiens avant le match retour ✊🏼 Il faudra tout donner !#PSGFCB I 2-3 pic.twitter.com/FieHERX2R7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 10, 2024

La question est maintenant de savoir comment agir avec Gianluigi Donnarumma dans l’optique du match retour dans une semaine, alors que le PSG ne jouera pas en Ligue 1 ce week-end. Thibaud Leplat opte pour une solution radicale. Le rédacteur en chef de la Revue de l’After milite pour une titularisation d’Arnau Tenas à Barcelone mardi. « Pourquoi se priver de Zaïre-Emery mais maintenir Donnarumma ? 2 buts de sa responsabilité directe. Tenas doit jouer au retour (à mon avis) » a publié l’éditorialiste de RMC sur son compte X.

Donnarumma vivement critiqué après PSG-Barça

Révolté par la prestation gênante de Gianluigi Donnarumma, Jérôme Rothen n’a pas non plus mâché ses mots sur les ondes de la radio après la défaite parisienne. « Ce qui est terrible, c’est qu’on avait l’impression que cette année était la bonne. Il avait retrouvé de la régularité et le premier match où t’as besoin de joueurs cadres… Il n’a plus d’excuse avec le CV qu’il a. Ce n’est plus un jeune gardien avec Navas dans les pattes. Il a été mis N°1, maintenant il doit assumer » estime Jérôme Rothen, terriblement déçu par la prestation cataclysmique de Gianluigi Donnarumma contre Barcelone. Luis Enrique va maintenant devoir trancher dans le vif en maintenant sa confiance au gardien italien ou au contraire, en prenant la décision choc de le mettre sur le banc au match retour.