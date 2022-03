Paul Pogba priorité n°1 du PSG, c'est validé !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le PSG va miser sur le recrutement de Paul Pogba en fin de contrat au prochain mercato estival. En cas d'échec du Mancunien, la seconde option se nomme Aurélien Tchouaméni.

Cette fois-ci, tout est réuni pour que Paul Pogba puisse venir au PSG. Le club parisien porte un intérêt de longue date pour le milieu de terrain de Manchester United et de l'Equipe de France. Désireux de renforcer son entrejeu après les échecs de cette saison, il a décidé de miser sur le joueur de 29 ans libre en juin prochain puisque son contrat expirera avec les Red Devils. Pogba ne semble pas parti pour prolonger avec le club qu'il avait rejoint pour la seconde fois en 2016 contre 105 millions d'euros. Lassé par sa situation personnelle depuis quelques temps mais aussi par les résultats collectifs décevants, il n'a jamais su se mettre d'accord avec les dirigeants mancuniens pour une poursuite de leur collaboration commune.

Pogba priorité du PSG devant Tchouaméni

C'est donc tout naturellement que le PSG se porte candidat pour accueillir ce natif de Seine-et-Marne dès l'été prochain. Gratuit, avec un fort potentiel, expérimenté, il coche toutes les cases pour que le club parisien en fasse sa priorité de recrutement dans un milieu de terrain qui bat de l'aile depuis plusieurs saisons. C'est le journaliste français Fabrice Hawkins qui l'indique, précisant qu'en cas d'échec une solution de remplacement est déjà sur la table de Nasser Al-Khelaïfi.

🔴 Le PSG est bien intéressé par Aurélien Tchouaméni mais la priorité à ce poste reste Paul Pogba, libre dans deux mois.



« Le PSG est bien intéressé par Aurélien Tchouaméni mais la priorité à ce poste reste Paul Pogba, libre dans deux mois. Le Paris Saint-Germain veut absolument dégraisser à ce poste cet été. Pour le moment aucun joueur ne veut quitter le club », a t-il posté sur Twitter. En effet, Paul Pogba est aussi dans le viseur du Real Madrid et de son ancien club, la Juventus. Si « la Pioche » comme on le surnomme part ailleurs qu'à Paris, le PSG se rabattra sur Aurélien Tchouaméni. La jeune pépite monégasque de 22 ans coûtera au moins 40 millions d'euros en indemnité de transfert mais possède l'avantage de connaître la Ligue 1, d'être dans une forme ascendante et de posséder une marge de progression impressionnante. Une chose est sûre, le PSG devra recruter l'un de ces deux hommes pour retrouver un milieu à la hauteur de ses fortes ambitions européennes.