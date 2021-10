Paul Pogba au PSG, Solskjaer fait un splendide cadeau

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba se tâte pour signer un nouveau contrat à Manchester United, ou quitter le club libre pour aller au Real Madrid ou au PSG. En tout cas, MU ne fait rien pour le retenir.

Dans sa dernière année contrat, Paul Pogba est officiellement concentré sur sa saison en cours. En général, c’est le discours d’un joueur en position de force pour son avenir, comme c’est le cas du milieu de terrain français. Recruté pour 100 millions d’euros en provenance de la Juventus Turin, le champion du monde 2018 arrivera au bout de son contrat en fin de saison. Mino Raiola discute toujours avec le board de Manchester United pour une prolongation, mais forcément, l’appel du pied de ténors européens a de quoi faire saliver le truculent agent. Le PSG est régulièrement cité, histoire de ramener un international français au bercail, mais aussi le Real Madrid, qui rêve depuis longtemps de Paul Pogba. En tout cas, les Red Devils ne font vraiment pas tout pour le retenir sur le plan sportif. C’est ce que révèle la légende du club Paul Ince, persuadé que Ole Gunnar Solskjaer est en train de dégoûter Pogba en le faisant sortir à chaque match.

Nouvelle coupe pour Paul Pogba ✂️



📸 IG | hd_cutz_london pic.twitter.com/5DVRCFGDtA — BeFoot (@_BeFoot) September 28, 2021

« Si le manager commence à faire ça à chaque fois, il ne va jamais vouloir rester. Il n’y a aucune chance qu’il prolonge. Nous étions tous très contents quand on a entendu que Pogba discutait pour prolonger à United. Mais quand vous commencez à le sortir du terrain à chaque fois, c’est sûr qu’il ne va jamais signer pour ce même club. C’est un petit peu honteux pour Paul Pogba », a décrit l’ancien milieu de terrain sur The United Stand, une chaine Youtube.

Solskjaer est coincé avec Pogba

Un message qui est toutefois à double tranchant. Parce qu’il pourrait prolonger en fin de saison, ce qui est loin d’être certain, Paul Pogba ne devrait plus sortir du terrain, ou beaucoup moins ? De plus, avec les cinq changements désormais autorisés, la moitié de l’équipe de Manchester United se fait remplacer à chaque rencontre, et c’est loin d’être honteux. Néanmoins, Paul Pogba marche à la confiance, et il ne semble plus vraiment avoir celle de Solskjaer malgré son très bon début de saison, notamment dans le domaine des passes décisives.