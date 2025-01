Pas de match truqué, le PSG est prévenu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir en Ligue des champions, le PSG sera aux prises avec Stuttgart pour assurer sa qualification en barrages. Un nul suffirait aux deux formations pour se qualifier. Mais les Allemands ne comptent pas jouer petit bras.

Le PSG a réalisé un bel exploit il y a quelques jours en Ligue des champions face à Manchester City. Les hommes de Luis Enrique ont presque assuré leur présence en barrages de la compétition. Mais il faut encore 1 point au minimum aux Franciliens pour être certains de participer au tour suivant. Idem d'ailleurs pour Stuttgart. Les Allemands rêvent de participer aux barrages et comptent tout donner pour y parvenir. Certains fans et observateurs ont néanmoins peur que Stuttgart et le PSG s'arrangent pour passer tous les deux. Une peur que la direction de Stuttgart a balayée d'un revers de main.

Le PSG devra s'employer pour gagner à Stuttgart

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VfB Stuttgart (@vfb)

Ces dernières heures dans des propos relayés par L'Equipe, le directeur du football Fabian Wohlgemuth a en effet prévenu le PSG : pas de cadeaux mercredi soir malgré la situation : « Un accord entre les deux clubs ? La question est osée. Pour les deux équipes, il s'agit d'aller de l'avant et de ne pas calculer. Viser le nul, nous ne savons pas le faire. Il est hors de question de jouer contre-nature ». Tout porte à croire que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique pensent la même chose. L'Espagnol veut confirmer la belle victoire face à Manchester City et faire oublier le nul en Ligue 1 face au Stade de Reims. De quoi promettre un beau spectacle entre Stuttgart et le club de la capitale. A noter que pour ce déplacement en Allemagne, le Paris Saint-Germain ne pourra pas faire avec la présence de Nuno Mendes, suspendu. Lucas Hernandez devrait prendre la place du Portugais.