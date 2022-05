Ousmane Dembélé au PSG, Luis Campos l'expulse !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à Barcelone, Ousmane Dembélé semblait proche de signer avec le PSG. Mais Luis Campos a totalement fermé la porte à l'attaquant français.

Certains évoquaient un accord de principe depuis des mois entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, mais la révolution est en marche au sein du club de la capitale, et toutes les rumeurs autour de l’attaquant ont volé en éclats ce jeudi. En effet, tandis que depuis quelques heures, il se chuchotait que l’international tricolore n’avait jamais été aussi près de rejoindre le PSG, Le Parisien lance une véritable bombe dans ce dossier. Le quotidien francilien, redoutablement bien informé ces dernières semaines, annonce que Luis Campos, le remplaçant de Leonardo au poste de directeur sportif du Champion de France, a totalement fermé la porte à la venue d’Ousmane Dembélé lors de ce mercato. Même si l’attaquant de 25 ans a d’énormes qualités, le dirigeant portugais estime que physiquement il a connu trop de soucis sous le maillot du FC Barcelone (13 blessures en 5 saisons). Et surtout Luis Campos veut recruter des footballeurs qui ne seront pas trop tentés par la vie parisienne.

Le PSG ne fera pas signer Ousmane Dembélé au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Un risque que résume Dominique Sévérac dans les colonnes de son média : « Le dirigeant aime les travailleurs, les éléments à fort potentiel, qui pensent foot avant autre chose. Le risque d’une « Draxlerisation » de Dembélé est possible au PSG : l’embourgeoisement, le sens de la fête plutôt que celui du jeu sur le terrain parce que Paris a des atouts, de jour comme de nuit. » Cette décision entérinée par Nasser Al-Khelaifi montre que la révolution annoncée au Paris Saint-Germain n’est pas fictive, car le dossier Ousmane Dembélé était mené de longue date avec l’aval de la direction du club de la capitale. Mais face au choix de Luis Campos, et même si l’ancien joueur du Stade Rennais s’entend plutôt bien avec Kylian Mbappé, Al-Khelaifi ne mettra aucun veto au choix de son directeur sportif et le joueur du Barça ne signera donc pas au PSG. Dossier suivant.