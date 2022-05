Dembélé au PSG, le Barça lâche l’affaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé reste en désaccord avec ses dirigeants. Une prolongation ne semble pas d’actualité pour l’ailier français, beaucoup plus proche d’une signature au Paris Saint-Germain.

Le FC Barcelone n’y croit plus. Après des mois de discussions avec Ousmane Dembélé, le vice-champion d’Espagne ne parvient pas à s’entendre avec son ailier en fin de contrat. Les échanges avaient pourtant repris pendant la deuxième partie de saison, après la réintégration du Français réclamée par l’entraîneur Xavi. Avec du recul, l’entraîneur du Barça ne s’était pas trompé puisque l’ancien joueur du Borussia Dortmund a largement contribué à la remontée de son équipe. Mais les dirigeants, eux, restent remontés contre Ousmane Dembélé. En effet, le club catalan reproche au clan tricolore de ne pas avoir répondu à une offre transmise depuis des mois.

Le Barça pessimiste

Le président Joan Laporta et le directeur du football Mateu Alemany ne cachent plus leur agacement face aux médias. D’où la tendance négative indiquée par Foot Mercato. Nos confrères évoquent une réunion lundi dernier avec l’agent du joueur Moussa Sissoko. Un entretien apparemment négatif, sachant que le représentant revenait à peine de Paris, où il avait rencontré le président Nasser Al-Khelaïfi. Le patron du club francilien se charge effectivement de ce dossier important, Ousmane Dembélé étant considéré comme le successeur idéal d’Angel Di Maria, non conservé à la fin de son contrat cet été.

33' L'ouverture du score de @Dembouz contre les A-League All Stars ! (0-1) 🔵🔴 pic.twitter.com/SmGLWcsdSn — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) May 25, 2022

Voilà donc le Paris Saint-Germain en pole pour récupérer le Blaugrana sans indemnité de transfert. On n’est évidemment pas à l’abri d’un revirement de situation puisque les discussions ne sont pas officiellement terminées. Mais les positions entre le Barça et Ousmane Dembélé, buteur en amical contre une équipe All-Stars du championnat australien (3-2) ce mercredi, sont si éloignées que la presse catalane voit déjà les Parisiens infliger un nouveau coup dur au FC Barcelone.