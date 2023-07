Osimhen prépare son départ, le PSG reste hors course

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très convoité sur le marché des transferts, Victor Osimhen a pris sa décision. L’attaquant nigérian a choisi de rester à Naples et discute actuellement d’une prolongation. L’occasion pour lui d’inclure une clause de libération dans son contrat. Une option pas forcément favorable au Paris Saint-Germain.

En quête d’un attaquant de haut niveau, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé l’heureux élu. Il faut dire que les pistes étudiées sont particulièrement complexes. Le club de la capitale, qui aurait fermé le dossier Randal Kolo Muani, se heurte au refus d’Harry Kane. L’avant-centre de Tottenham n’a d’yeux que pour le Bayern Munich. Tandis que le buteur de la Juventus Turin Dusan Vlahovic suscite des doutes à cause de sa pubalgie chronique.

Osimhen devrait prolonger

Le Paris Saint-Germain aurait pu jeter son dévolu sur Victor Osimhen, décrit comme la priorité du conseiller football Luis Campos, qui l’avait attiré à Lille. Mais la porte s’est définitivement fermée. Pour commencer, le président de Naples Aurelio De Laurentiis, gourmand et très dur en affaires, a annoncé que son attaquant ne bougerait pas cet été.

« Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude, a récemment lâché le dirigeant. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres. » Si Aurelio De Laurentiis se montre si serein, c’est parce que Victor Osimhen a accepté d’entamer des discussions pour prolonger son contrat.

#UPDATE

🔵🇳🇬 Victor #Osimhen parti pour… Rester !

😈🔴 Malgré l’intérêt prononcé de Manchester United - qui était le club le plus concret - le buteur nigérian se sent heureux à Naples et a fait savoir à son entourage qu’il devrait jouer la saison prochaine sous le maillot du… https://t.co/u5Nm9QhY41 pic.twitter.com/VQ2YyUAkvl — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2023

Une rencontre a eu lieu cette semaine entre son agent et le président, révèle Sky Sport, qui parle de discussions positives. A noter que l’ancien Lillois souhaite inclure une clause libératoire d’environ 120-140 millions d’euros, et non pas 200 millions d’euros, comme le voudrait son supérieur. Preuve que l’international nigérian veut se laisser la possibilité de partir. Le Paris Saint-Germain n’a pourtant pas de quoi se réjouir, Victor Osimhen ayant confirmé sa préférence pour la Premier League.