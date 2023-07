Osimhen c’est 150 ME, le PSG prend un mur ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG en attaque il y a quelques semaines, Victor Osimhen a aujourd’hui peu de chances de poser ses valises à Paris.

Meilleur buteur de Série A et champion d’Italie avec Naples la saison dernière, Victor Osimhen est sans surprise l’un des joueurs les plus convoités d’Europe en ce début de mercato estival. Mais malgré les attaques du Paris Saint-Germain, des clubs anglais et du Bayern Munich il y a quelques semaines, la tendance est… à une prolongation de l’international nigérian.

En effet, Gianluca Di Marzio affirme que tout avance dans le bon sens entre Aurelio De Laurentiis est les agents de l’ex-buteur de Lille pour une prolongation de Victor Osimhen au-delà de juin 2025, la date d’expiration de son contrat actuel. Un coup dur pour les dirigeants du PSG et notamment pour Luis Campos, qui avait fait venir l’attaquant de 24 ans à Lille et qui rêvait d’en faire de même dans la capitale française.

La piste Victor Osimhen au PSG est refermée

D’après les échos du journaliste Ignazio Genuardi, la piste s’est sévèrement compliquée pour le PSG. D’abord car à Naples, on estime que le Paris SG n’a jamais réellement envisagé une offre pour Victor Osimhen sans un départ de Kylian Mbappé pour financer l’opération. De plus, le prix de l’international nigérian ne cesse d’augmenter. « Alors que les enchères avaient démarré autour de 120 M€, on est désormais passé à 130-150. Un tarif qui n’apparaît pas négociable, même s’il est possible de jouer avec les bonus » estime l’insider sur son compte Twitter.

Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, il n’y a désormais plus aucune chance ou presque de rafler la mise pour faire venir Victor Osimhen. Luis Campos en a pleinement conscience puisque L’Equipe dévoilait lundi que face à cette situation impossible pour le buteur napolitain, le coordinateur sportif du PSG a relancé l’Einthract Francfort au sujet de Randal Kolo-Muani, une autre des pistes chaudes du club parisien pour renforcer son secteur offensif cet été. Mais là aussi, il faudra débourser au minimum 100 millions d’euros…