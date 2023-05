Le PSG loin du compte, Chelsea veut lui chiper Osimhen

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Victor Osimhen fera partie des attractions du prochain mercato estival. Le Nigérian de Naples ne manque pas de prétendants, dont le PSG et... Chelsea.

Depuis son départ du LOSC, Victor Osimhen se régale sous les couleurs du Napoli. L'attaquant nigérian aura grandement contribué au sacre de son club en Serie A cette saison, avec 23 buts en 30 matchs disputés en Serie A. Ses prestations et sa marge de progression en font actuellement l'un des joueurs les plus prisés d'Europe. Malgré une fin de contrat en 2025, de nombreuses écuries voudront tenter leur chance cet été. Parmi elles, le PSG. Le club de la capitale apprécie énormément le profil de Victor Osimhen. Avec Harry Kane et Randal Kolo Muani, il fait partie des pistes privilégiées par Luis Campos. Problème, le PSG aura de la concurrence...

Osimhen, Chelsea veut tenter sa chance

Selon les informations de Sky Allemagne, Chelsea fait du Nigérian de 24 ans une priorité. Le média annonce même que les Blues pourraient faire une offre de 110 millions d'euros avec des bonus pour convaincre Naples de lâcher son joueur. Mais le président italien, Aurelio De Laurentiis, est ferme sur le sujet. Il veut minimum 150 millions d'euros. Et si Chelsea veut avoir une chance de rafler la mise, le club londonien devra vendre après avoir fait des folies lors des dernières périodes de mercato. Surtout que Chelsea ne disputera pas la prochaine Ligue des champions, ce qui pourrait aussi pencher dans la balance. A noter que le Bayern Munich se serait lui retiré du dossier, jugeant l'ancien Lillois trop cher. Randal Kolo Muani est devenu une nouvelle priorité pour les Bavarois. Quant au PSG, on imagine mal le club parisien s'aligner sur les 150 millions d'euros. Mais le club parisien n'en serait pas à une surprise près sur le marché des transferts.