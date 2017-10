OM-PSG : Les supporters de Paris écoeurés pour eux mais aussi pour ceux de l'OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

C'est ce dimanche qu'aura lieu le très attendu OM-PSG au Vélodrome, et pour l'instant aucun voyage officiel des supporters parisiens n'est prévu, les autorités n'ayant pas encore annoncé ce qu'ils allaient faire. Mais il ne fait nul doute que le déplacement des fans du Paris SG à Marseille sera interdit, tout comme celui des supporters de l'OM le sera dans quelques mois lors du match retour au Parc des Princes.

De quoi sérieusement agacer l'Association de Défense et d'Assistance Juridique des Intérêts des Supporters du PSG, soutenue par le Collectif Ultras Paris, mais également l'Association Nationale des Supporters. « Le déplacement du PSG à Marseille approche et aucune décision officielle quant à la venue de supporters parisiens n'a encore été diffusée. Personne n'est dupe de la décision prise : ce sera une interdiction de déplacement ! C'est pourquoi nous jugeons totalement irrespectueux de la part des autorités d'entretenir cette ambiguïté. Les supporters du PSG, les clubs, les instances et tous les amoureux du football sont en droit d'avoir cette information bien en amont. Nous demandons aux autorités de réfléchir dès maintenant à l'accueil des supporters marseillais à Paris afin qu'ils ne soient pas les victimes collatérales de l'inertie actuelle. Nous demandons également que toutes les parties prenantes dont nous faisons partie se concertent pour discuter de l'accueil des supporters parisiens à Marseille à l'avenir. L'interdiction ne doit pas devenir la solution de facilité et ne doit pas se substituer à une recherche de solutions pour respecter le droit des supporters de suivre leur équipe partout en France », s’indigne, dans un communiqué, l’ADAJIS.