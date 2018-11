PSG : Neymar se lâche, les journalistes prennent cher

Dans : PSG, Ligue 1.

Véritable star du Paris Saint-Germain, Neymar est presque une légende vivante dans son pays.

Si la presse espagnole n’est pas tendre avec lui depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour le championnat de France, ce n’est absolument rien comparé à ce qui se dit sur lui dans la presse brésilienne. Celle-ci avait par exemple repris en force l’histoire de la prime pour applaudir les spectateurs, ce qui a eu le don de mettre en furie le numéro 10 du PSG. Et maintenant qu’il est avec sa sélection, le « Ney » a profité d’une conférence de presse pour dire ce qu’il pensait des médias brésiliens. Ainsi, l’attaquant se demande clairement si cela sert à quelque chose de parler aux journalistes, quand tout sera déformé et que les démentis n’éteindront pas les rumeurs une seconde.

« Si vous voulez que je vous donne mon opinion, je pense que vous devriez faire plus attention à ce qui est publié. Nous sommes des professionnels et il est difficile d'écouter certaines histoires qui ne sont pas vraies. De cette façon, je ne veux pas venir ici et parler franchement. Nous perdons le moyen de communiquer honnêtement et sainement », a souligné Neymar, pour qui ces exercices de communication ne servent plus rien, surtout que le joueur a pris l’habitude de passer par ses propres moyens pour faire connaître son opinion à sa façon, et quand il le désire. La fin des conférences de presse à l’ancienne ?