OM-PSG : Berchiche ou Amavi, Emery a vraiment hésité

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération en obtenant le prêt avec option d’achat quasi-automatique de Jordan Amavi en provenance d’Aston Villa.

Désormais, le néo-international français appartient à l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021. Mais au mercato, il aurait pu prendre une autre direction que le sud de la France. Après avoir été recalé à la visite médicale par le FC Séville, le Paris Saint-Germain s’est sérieusement penché sur l’ancien Niçois.

Selon les informations de RMC Sport, un membre du staff parisien a même analysé de manière très poussée les performances du latéral gauche français. Finalement, le duo Antero Henrique – Unai Emery aura eu le dernier mot et les deux hommes ont préféré Yuri Berchiche, qui n’a toujours pas réussi à bousculer la hiérarchie et à prendre la place de Layvin Kurzawa. Maintenant, il sera question d’observer avec attention si le PSG regrettera ce choix dans les mois à venir, personne ne faisant totalement l’unanimité à ce poste dans la capitale depuis la retraite d’un certain Maxwell.