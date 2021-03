OL-PSG : Navas ou Lopes, pour lui y'a pas photo !

Dans : PSG, OL.

Le duel Lyon-Paris opposera également Anthony Lopes et Keylor Navas, deux des meilleurs gardiens de but de la Ligue 1. Cependant, cette saison la hiérarchie semble claire.

Pour espérer décrocher le titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain n’ont plus vraiment le droit à l’erreur, et l’opposition entre les deux clubs lancés aux trousses de Lille risque d’être déterminante, surtout si l’un ou l’autre s’impose. Pour espérer gagner, l’OL doit compter sur un Anthony Lopes des grands soirs, tandis que le PSG peut compter sur un Keylor Navas qui n’est actuellement pas loin d’être le meilleur gardien de but du monde, comme on l’a récemment vu lors du match retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais, Laurent Fournier estime que sur le papier Keylor Navas est largement au-dessus d’Anthony Lopes cette saison, même si cela n’est pas obligatoirement un bon signe pour le PSG. Évoquant ce duel à distance entre les deux portiers, Fournier explique pourquoi Paris a quand même un bel avantage grâce au portier costaricien.

Navas apporte des points au PSG, Lopes un peu moins à l'OL

Dans un entretien accordé au Progrès à quelques heures du choc OL-PSG, Laurent Fournier décrypte la situation des deux adversaires. « Quand ton gardien se met autant en valeur, c’est qu’il y a un problème. Le PSG, sans Keylor Navas, serait encore plus en difficulté aujourd’hui. Il est au-dessus des autres gardiens en Ligue 1. Toujours là au bon moment, il rapporte des points, alors que Lopes, bien que très bon, est moins décisif », explique l’ancien milieu défensif international, natif de Lyon et formé à l’OL, mais qui a rempli son palmarès avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.