OL : Memphis Depay au PSG à 2 conditions ?

Dans : PSG.

Memphis Depay est-il une cible du Paris Saint-Germain au mercato ? A priori, l'attaquant néerlandais intéresse le PSG, mais à certaines conditions.

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain s’affronteront dimanche soir dans un match rendu encore plus important depuis la nette victoire de Monaco à Saint-Étienne. Pour cette rencontre entre deux candidats affirmés au titre de champion de France, l’OL compte énormément sur Memphis Depay. Même s’il est très agacé de ne pas avoir été autorisé à rejoindre la sélection des Pays-Bas, au point d’alerter le gouvernement français, l’attaquant néerlandais aura à coeur de prouver qu’il est toujours un joueur décisif. Alors que son contrat avec Lyon s’achève, l’ancien mancunien ne sait pas encore, du moins officiellement, où il jouera la saison prochaine, sachant qu’une prolongation à l’OL semble hautement improbable. Si les noms du Barça ou plus récemment de la Juventus ont été évoqués, le PSG a également été cité comme un point de chute possible pour Memphis Depay.

Memphis Depay n'est pas la priorité n°1 du PSG

Cependant, si son statut de joueur libre est un bel avantage financier, d’autant plus dans la situation actuelle du Paris Saint-Germain et des autres clubs européens, Memphis Depay n’est probablement pas aussi proche du PSG que certains veulent le laisser croire. C’est du moins l’avis du Parisien qui évoque la situation de l’attaquant de Lyon à la veille de ce grand rendez-vous. « Pour le PSG, Memphis Depay ne semble pas un dossier prioritaire (un milieu et un latéral droit passent avant). Tout dépendra de l’architecture offensive que Mauricio Pochettino et Leonardo souhaitent dessiner. Angel Di Maria a prolongé, Neymar devrait suivre. Quid de Kylian Mbappé ou de Julian Draxler ? Si l’un de ces deux hommes (ou les deux) devait quitter la capitale cet été, le profil du Néerlandais, qui peut évoluer comme deuxième attaquant, reviendrait tout en haut de la pile », explique le quotidien francilien, qui relativise donc la possibilité de voir Memphis Depay sous le maillot du Paris Saint-Germain en 2021-2022.