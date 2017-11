OGCN-PSG : Seri se compare à Verratti, et ne voit qu'une différence

Dans : PSG, OGCN, Ligue 1.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain puis du FC Barcelone, Jean-Michaël Seri est finalement resté à Nice cet été.

A l’heure actuelle, les performances du Gym doivent lui donner quelques regrets, car les Aiglons sont très loin de leur forme de la saison passée, et s’ils font bonne figure en Coupe d’Europe, ils ne parviennent pas à se défaire du ventre mou de la Ligue 1. Autant dire que l’international ivoirien va devoir se montrer particulièrement inspiré et performant pour continuer à attirer les grands clubs européens. Ce mardi dans France Football, il évoque son jeu et ses modèles, se tournant vers le PSG et un joueur plus jeune que lui pour prendre exemple. Il s’agit bien évidemment de Marco Verratti, à qui il est parfois comparé, même si pour Seri, l’Italien peut se permettre de briller avec de tels partenaires de jeu.

« En lui, je vois ma façon de penser, de jouer, de concevoir le football. Je l’apprécie car il crée du jeu, il bonifie ceux qui sont autour de lui. Il possède également cette vision large. C’est un modèle. Je regarde les matches de Paris, j’essaie de m’en inspirer. Il sait jouer long, jouer court, etc… Certains disent que je suis plus fort, mais je crois qu’il a de l’avance. C’est vrai aussi qu’il a des joueurs autour de lui qui lui facilitent les choses. Mais, moi non plus, je n’ai pas à me plaindre. Le talent, on l’a aussi à Nice, même si ça manque d’expérience en comparaison », a livré le milieu niçois, qui ne veut froisser ses partenaires actuels, même s’il est évident que le niveau des joueurs parisiens permet de se mettre plus facilement en valeur.