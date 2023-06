Le PSG confirme le départ de Lionel Messi ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant même le dernier match du Paris Saint-Germain ce samedi contre Clermont au Parc des Princes, le PSG a officialisé le départ de Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or remercie Paris et ses supporters avant de partir vers une destination encore inconnue.

Vendredi soir, les champions de France ont officialisé le départ de Sergio Ramos, mais cette fois Lionel Messi n’a laissé le soin à personne de dire qu’il quittait le PSG. Dans un entretien accordé à ESPN Argentine, relayé sur les réseaux sociaux, le septuple Ballon d’Or a tenu à remercier le club de la capitale pour les deux années qu’il a passées sous le maillot parisien. « Je suis très heureux d’avoir pu représenter le PSG. J’ai vraiment apprécié de jouer dans cette équipe et avec de si bons joueurs. Je tiens à remercier le club pour cette merveilleuse expérience », a confié l'ancien joueur du FC Barcelone. Arrivé il y a deux ans à Paris, après avoir été poussé vers la sortie par le Barça, Leo Messi n'a pas dévoilé sa prochaine destination. Mais ce samedi, le quotidien sportif catalan affirmait que le club saoudien d'Al-Hilal avait prévu d'officialiser la signature de la Pulga le 6 juin prochain. Et à 19 heures, deux heures avant le coup d'envoi du match PSG-Clermont, le Paris Saint-Germain a confirmé à son tour le départ de la star argentine.

Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23.



Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

« Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France », a indiqué le PSG. Et Nasser AL-Khelaifi d'y aller de son petit mot pour saluer le passage du Champion du monde argentin : « Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris, a déclaré Nasser Al Khelaifi, Président du Paris Saint-Germain. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir. »