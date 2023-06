Lionel Messi en Arabie Saoudite, ça sera officiel le 6 juin ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi disputera son dernier match avec le PSG ce samedi soir lors de la réception de Clermont en Ligue 1. Ensuite, le champion du monde en dira plus sur son avenir, mais du côté de Barcelone, on a de mauvaises nouvelles.

Le PSG termine sa saison contre Clermont ce samedi soir au Parc des Princes. Un match qui sera spécial pour certains. Sergio Ramos va quitter le club avec certitude et Leo Messi va lui emboiter le pas. La Pulga, en fin de contrat, ne manque pas de prétendants. Conscient de l'attente autour de sa décision, Leo Messi ne tardera pas à donner l'identité de son prochain club. C'est du moins ce qu'annoncent plusieurs médias espagnols ces dernières heures. Et des premières tendances claires se dégagent autour du futur de Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or n'est pas du tout certain de rester en Europe la saison prochaine. Les sirènes de l'Arabie saoudite ont de quoi le charmer et il va même craquer rapidement puisqu'une date commence à circuler concernant l'officialisation de son prochain club.

Messi, décision imminente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Leo Messi a déjà tout gagné dans sa carrière. A 35 ans, un énorme dilemme s'imposait à lui. A savoir de retourner au Barça pour boucler la boucle et avoir l'hommage qu'il mérite ou bien décider de partir dans une destination plus exotique, comme en MLS ou encore en Arabie saoudite. Pour Mundo Deportivo et Sport, la piste Barça prend définitivement du plomb dans l'aile. En Catalogne, on affirme qu'un retour de Leo Messi s'est refroidi ces dernières heures malgré la validation du plan économique du Barça et la volonté de Xavi de voir Leo Messi revenir au Camp Nou deux ans après un départ. Un départ vers le PSG qui avait provoqué un énorme séisme en Catalogne, et même dans toute l'Europe. Et il semble que le prochain choix du septuple Ballon d'Or soit également en mesure de faire du bruit dans le monde du football.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Car si on évoquait les efforts faits par l'Inter Miami, qui lui promettait un cadre de vie unique, mais aussi 5% des parts du club et la venue Tata Martino sur le banc, c'est bien l'Arabie Saoudite qui va rafler la mise. Albert Masnou, journaliste pour Sport, indique ce samedi que le club d'Al-Hilal prépare une officialisation de la signature de Lionel Messi pour le mardi 6 juin prochain. Tout se prépare pour faire les choses en grand du côté du club saoudien, qui veut que la venue du champion du monde argentin devienne un événement mondial. Bien évidemment, rien n'a filtré sur la manière dont tout cela va être mis en musique, mais les dirigeants d'Al-Hilal n'ont désormais plus aucun doute sur la venue de Lionel Messi.