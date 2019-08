Officiel : Kevin Trapp quitte le PSG pour Francfort !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi après-midi le départ définitif de Kevin Trapp pour l'Eintracht Francfort, où le portier allemand avait été prêté la saison passée.

« Le gardien de but s’est engagé avec le club allemand dans le cadre d’un transfert définitif.Arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2015, Kevin Trapp avait déjà évolué en 2018-2019 à l’Eintracht Francfort, dans le cadre d’un prêt, disputant 45 matches et atteignant notamment les demi-finales de l'UEFA Europa League.

Sous le maillot parisien, l’international allemand (3 sélections) aura participé à 91 rencontres toutes compétitions confondues, remportant 2 Championnats de France (2016, 2018), 3 Coupes de France (2016, 2017, 2018), 3 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018) et 5 Trophées des Champions (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Grâce à ses performances en Rouge et Bleu, Kevin est devenu un joueur de statut international. Avec l’équipe d’Allemagne, où il est régulièrement convoqué depuis deux ans, le gardien de but a gagné la Coupe des Confédérations, en 2017, en Russie.

Le club remercie Kevin pour son exemplarité et son professionnalisme lors de ses années au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent à l’Eintracht Francfort, dont il avait déjà porté le maillot, entre 2012 et 2015, avant de rejoindre les Rouge et Bleu », indique le PSG qui ne communique pas le montant de ce transfert. A priori, l'opération va rapporter 7ME au club de la capitale, Kevin Trapp a lui signé pour cinq ans.