Niko Kovac vient sauver les stars du PSG

Aussi bien collectivement qu'individuellement, le PSG version 2021-2022 est toujours très fortement critiqué en France. Le niveau de jeu des Parisiens fait parfois oublier des résultats chiffrés très satisfaisants, ce qui est une erreur pour le coach de Monaco, Niko Kovac.

Affronter le PSG fait-il toujours peur aux équipes françaises et européennes. En Ligue 1, rencontrer les Parisiens et leurs stars, Messi, Neymar ou Mbappé reste un honneur pour de nombreux joueurs des autres équipes. Toutefois, dans le jeu, l'appréhension n'est pas aussi forte qu'à une époque passée. En effet, le PSG est agressé dans le jeu par les équipes françaises, parfois très bousculé. Les Parisiens subissent un plus grand nombre de tirs cadrés et d'occasions. Du côté individuel, Lionel Messi arrivait cet été en France avec le statut d'un démolisseur de défenses et d'humiliateur de gardiens. Mais, l'Argentin n'a trouvé la cible qu'une fois cette saison, face à Nantes. Au regard de ces faits, certaines équipes de Ligue 1, dont un adversaire comme Monaco, pourrait afficher une forte ambition à leur venue au Parc des Princes.

Les critiques contre le PSG ? Incompréhensible pour Kovac

Pourtant, l'entraîneur monégasque Niko Kovac est bien plus modéré dans son approche du match. Pour lui, le PSG reste au-dessus de la concurrence et les critiques rencontrées par les joueurs parisiens sont particulièrement excessives. « Je ne peux pas comprendre les critiques envers le PSG, qui est leader de Ligue 1 avec 11 points d’avance sur le deuxième. C’est une grande équipe, et contre ce genre de formation, vous êtes obligés de jouer à votre meilleur niveau durant 90 minutes si vous voulez obtenir un résultat (...) Messi et Mbappé sont des joueurs de classe mondiale, avec des styles très différents. Messi fait des choses incroyables ballon au pied. Mbappé est un attaquant qui fait davantage parler sa vitesse et sa puissance, en attaquant la profondeur. Il faut trouver le bon équilibre pour défendre sur lui. Mais ce qui est certain, c’est que si nous voulons bien défendre sur eux, il faut le faire tous ensemble. », a t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match. Dimanche, l'AS Monaco et Niko Kovac s'attendent bel et bien à jouer un cador européen avec le PSG.