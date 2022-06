Nice offre Galtier au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La révolution est mise sur pause au Paris SG, où les décisions fortes étaient attendues pour cette semaine. La question de l'entraineur est centrale.

Une révolution imminente au PSG. Ce ne sera probablement pas le cas dans l'immédiat, sachant que les discussions se poursuivent avec Luis Campos, dont la venue est un peu plus compliquée que prévue. Le dirigeant portugais veut arriver en connaissance de cause, avec la maitrise de tous les éléments. Tandis que Nasser Al-Khelaïfi attend de lui plus qu’un simple conseiller, avec les pouvoirs du directeur sportif et un déménagement à Paris pour y habiter toute l’année. Ce qui n’était pas forcément dans les plans de celui qui a fait des merveilles du côté de Monaco et de Lille récemment. Néanmoins, le choix crucial est celui du futur entraîneur du club. Actuellement, Mauricio Pochettino ne sait pas du tout de quoi son avenir sera fait. Mais il ne tient qu’à un fil. Le désir de convaincre Zinedine Zidane de signer au PSG est réelle, mais elle se heurte à la volonté de la légende française, qui se verrait plus à la tête des Bleus en fin d’année.

Le successeur de Galtier déjà connu à Nice ?

Le nom de Christophe Galtier est donc ressorti ces derniers jours, surtout que sa collaboration avec Luis Campos du côté de Lille avait été plutôt réussie. Les deux hommes s’entendent bien. Et Galtier n’est visiblement pas retenu du côté de Nice, où il est arrivé l’an dernier. Parti du LOSC avec un titre de champion de France en poche, l’ancien coach de l’ASSE n’est pas connu pour avoir la bougeotte. Mais l’idée de diriger les stars du PSG ne le laisse bien évidemment pas insensible. Et surtout, selon Nice Matin, Jean-Pierre Rivère ne s’opposera pas du tout à son départ. Visiblement, le courant ne passe pas parfaitement et le président des Aiglons a déjà des idées pour remplacer Galtier si jamais ce dernier venait à partir. Le nom de Lucien Favre est rapidement sorti du chapeau. En tout cas, le Gym ne sera pas du tout un obstacle si jamais le PSG décidait de confier les commandes à Christophe Galtier. Mais actuellement, la bataille fait rage en interne à Paris, où les partisans de maintenir Mauricio Pochettino pour viser Pep Guardiola dans un an, ceux de Zinedine Zidane et enfin la piste Christophe Galtier, s’opposent. D’où ce temps de latence dans les fameuses annonces que le PSG prévoyait de faire ces derniers jours.