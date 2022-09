Neymar zappé par Mbappé, le PSG s'explique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, par la voix de son entraineur, a tenu à calmer les choses à propos de l'oubli de Neymar par Mbappé sur le dernier match contre la Juventus. Ce n'était pas du tout volontaire de la part du Français.

Le coup de frayeur de l’été a déjà eu lieu au Paris SG, avec le fameux « penaltygate » qui a mis un peu tout le monde sur les nerfs. La bataille concerne en général bien plus que le simple fait de savoir qui va tirer le pénalty, mais concerne aussi la guerre des égos dans le vestiaire. Si tout semblait bien parti à nouveau lors des deux derniers matchs, deux actions lors de la rencontre face à la Juventus sont mis la puce à l’oreille des observateurs. Notamment une où Kylian Mbappé oublie clairement Neymar, seul au centre, et tire à côté d’une frappe en angle fermée. Un mauvais choix clairement, mais l’attaquant français a-t-il volontairement zappé son coéquipier ? C'est ce que pense Neymar, qui s'est retenu de parler aux médias. après le match. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive lors d’un match de football, mais avec les deux stars du PSG, Christophe Galtier sait qu’il marche sur des oeufs.

Galtier ne voit aucun problème

L’entraineur parisien a ainsi profité de la conférence de presse avant le match face à Brest, pour expliquer que tout avait été une nouvelle fois mis à plat. Les deux hommes en ont discuté visiblement, et Christophe Galtier a aussi expliqué que « l’oubli » de Neymar par Mbappé n’était pas si évident que cela. « Ils sont associés dans les exercices, souvent ensemble à l'échauffement. J'en ai parlé avec Kylian jeudi et je pense qu'ils en ont parlé ensemble avec Ney. L'action se déroule en deux temps. Au départ, il est difficile pour Kylian de faire la passe, ensuite sur la deuxième phase il ne le voit pas. Quand on voit les images ça paraît facile mais dans l'action, c'est plus difficile. Je n'ai pas senti depuis de tensions particulières, absolument rien de négatif. Leur relation est bonne et je ne vous fais pas de langue de bois », a livré le coach du Paris SG, persuadé qu’il n’y a vraiment pas de quoi en faire les choux gras. Même si toutes les stars ne joueront pas 90 minutes ce samedi face aux Bretons, un but de Neymar avec une passe décisive de Mbappé permettrait certainement de faire passer cette parenthèse au second plan. Avec les deux stars et vu leur forme actuelle, il n’y a parfois qu’à demander.