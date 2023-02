Lionel Messi enfonce Cristiano Ronaldo, merci Paris !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur contre l’Olympique de Marseille (3-0) dimanche, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, Lionel Messi a atteint la barre des 700 buts en club. Un nouvel exploit pour l’attaquant du Paris Saint-Germain qui en profite pour balayer la statistique de son éternel rival Cristiano Ronaldo.

Une semaine plus tôt, son coup franc direct dans le temps additionnel avait à peine sauvé sa prestation face à Lille (4-3). Mais cette fois, Lionel Messi a été récompensé pour une performance convaincante. L’attaquant du Paris Saint-Germain a livré une véritable démonstration à Marseille aux côtés de Kylian Mbappé. Le Français a reçu deux passes décisives de la part de l’ancien Barcelonais, lui-même buteur sur une offrande du gamin de Bondy. De quoi calmer ceux qui estiment que la Pulga est devenu un randonneur au PSG, le champion du monde argentin étant accusé de ne plus jamais courir, et de passer l'essentiel de son temps à marcher sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions en attendant le bon ballon de ses coéquipiers.

Et non seulement le but contre l'OM a fait taire les attaques venues de partout, y compris des tribunes du Parc des Princes, mais la Pulga se souviendra aussi longtemps de cette réalisation puisqu’il s’agit du 700e but de sa carrière en club ! Lionel Messi, après les 672 réalisations avec le FC Barcelone, a en effet ajouté 28 unités sous le maillot du Paris Saint-Germain. Un total atteint en seulement 840 matchs, alors que le Portugais Cristiano Ronaldo, lui, avait inscrit son 700e but en octobre dernier au bout de 943 rencontres. Autant dire que la statistique ne fera pas plaisir à l’attaquant d’Al Nassr, de nouveau éclipsé par son éternel rival sacré champion du monde en décembre dernier, et probable vainqueur du trophée FIFA The Best ce lundi soir.

Mbappé affole aussi les compteurs

Cependant, le duel Messi-CR7 est probablement à conjuguer au passer, car un phénomène devrait mettre tout le monde d’accord. On parle bien sûr de Kylian Mbappé dont le doublé au Vélodrome le place encore un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain. L’international tricolore compte désormais 200 buts avec le club de la capitale dont il devient le co-meilleur buteur, à égalité avec Edinson Cavani. A priori, le numéro 7 parisien ne tardera pas à s’installer seul en tête et à se lancer vers d’autres records, et pourquoi dès le week-end prochain contre Nantes, encore une fois sur un service de Lionel Messi. Une passation de pouvoir entre deux monstes du football et tout cela sous le maillot du PSG, que demande le peuple.