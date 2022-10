Neymar viré par le PSG, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Qui a voulu la peau de Neymar au Paris Saint-Germain l'été dernier ? Kylian Mbappé en personne ou les dirigeants du club francilien ? La réponse tombe enfin.

Etincelant en ce début de saison, Neymar répond aux attentes à tous les niveaux au Paris Saint-Germain. Il est en forme physiquement, enchaîne les matchs sans pépins, est collectif dans son jeu et ses efforts défensifs, et il multiplie les actions décisives offensivement. Un vrai régal pour Christophe Galtier qui s’appuie sur lui pour connaitre un début de saison quasiment parfait avec aucune défaite au compteur et des stars en feu. Un sacré chemin parcouru depuis l’été dernier, quand Neymar sortait d’une fin de saison où il avait encore une fois déçu, et s’était fait siffler lors de plusieurs matchs à domicile consécutifs par le public du Parc des Princes.

Une révolution qui n'a pas pu avoir lieu

Mais avec la reprise et son retour de vacances avec de l’avance, le Brésilien a montré un nouveau visage. Impossible de savoir s’il a été piqué dans son orgueil après un mercato mouvementé ou s’il se donne à fond pour être au meilleure de sa forme avec la Coupe du monde. Mais en tout cas, l’ancien prodige de Santos, candidat au Ballon d’Or quand il était au FC Barcelone, a bien failli se faire virer du PSG avant même de reprendre avec le club de la capitale.

Le Parisien, qui a récemment révélé les chiffres du contrat de Kylian Mbappé signé lors de sa prolongation, s’est penché sur la relation entre l’attaquant français et le Brésilien. Cette dernière s’est sérieusement dégradée ces derniers mois, Neymar n’étant plus forcément considéré comme une star incontournable du club parisien pour aller chercher le titre majeur en Europe. Mais contrairement à ce qui s’est dit ces derniers mois, ce n’est pas l’attaquant français qui a demandé à ce que le numéro 10 soit éjecté du club champion de France.

Le Qatar n'en pouvait plus de Neymar

Journaliste pour Le Parisien et spécialiste du PSG, Sébastien Nieto dévoile comment se sont réellement déroulées les choses pendant l’été, et notamment le fait que les dirigeants qatariens estimaient que Neymar nuisait à l’épanouissement de Mbappé et avaient donc eux-même décider de se séparer de leur numéro 10. « La nouvelle direction sportive est menée par Luis Campos qui est un proche de Kylian Mbappé depuis ses années monégasques. Il cherche à reconstruire l’équipe et veut entourer Mbappé du mieux possible. Mais le PSG est bloqué par ses moyens financiers et ne parvient pas à recruter comme il le souhaitait. Quelques points vont faire défaut comme l’absence d’un nouveau défenseur et surtout d’un nouvel attaquant censé épauler Kylian Mbappé. Et dans le même temps, le PSG cherche aussi à se séparer de Neymar. Il s’agit d’une demande effectuée par l’actionnaire qatarien. Mais il n’y parviendra pas. Le centre du nouveau projet, c’est Mbappé pour le Qatar. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, cela veut dire sans Neymar, un joueur qui se blesse régulièrement et dont le rendement sportif interroge », a livré Sébastien Nieto, pour qui Nasser Al-Khelaïfi a bien cherché à faire place libre pour Mbappé en trouvant un nouveau club à Neymar. Et ce sans succès, même si le PSG n’a pas à se plaindre du rendement de son Brésilien ces derniers mois.