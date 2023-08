Neymar viré du PSG pour payer sa dette au Brésil

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par le PSG, Neymar est invité à venir sauver le FC Santos, son club formateur. Et le Brésilien se fait rappeler qu'il n'a pas besoin des tonnes d'argent qu'on lui propose en Arabie Saoudite ou même à Paris.

Neymar a rejoint la liste étonnante des joueurs du PSG invités à se trouver un nouveau club. Le numéro 10 a pourtant été ménagé pendant plusieurs mois pour revenir tranquillement de sa nouvelle opération à la cheville, et il n’a fait qu’un match de préparation, avant que les embrouilles ne repartent. Absent de l’entraînement et très incertain pour le match de samedi face à Lorient, sans que l’on sache si c’est pour des raisons sportives, médicales ou contractuelles, le Brésilien s’est vu prier de changer d’air cet été. De manière officielle, puisque Luis Campos et Luis Enrique l’ont annoncé à plusieurs joueurs, dont Marco Verratti et Hugo Ekitike, cette semaine.

Neymar a une dette envers Santos

Neymar n’a pas pleuré à cette annonce, surtout qu’il sait que son contrat en béton armé le met à l’abri pour encore plusieurs années s’il ne souhaite pas bouger. Mais le message est en tout cas passé, et l’idée d’un retour à Barcelone, voire d’un passage en Arabie saoudite, est désormais à l’étude. Des courtisans en MLS, du côté de Los Angeles, sont également évoqués. Mais il n’est pour le moment pas question d’un retour au Brésil, où tout a commencé pour lui. Ce serait pourtant la moindre des choses aux yeux de Juca Kfouri.

A melhor saída para Neymar https://t.co/MssDJ0pnML — Juca Kfouri (@BlogdoJuca) August 10, 2023

L’éditorialiste d’UOL, l’un des plus grands portails d’information d’Amérique du Sud, s’est comme souvent lâché et a demandé à Neymar d’arrêter de penser à l’argent et d’aller sauver le Santos FC, 17e et premier relégable de première division brésilienne. « Neymar est rejeté par le PSG. La meilleure solution pourrait être de résilier à l’amiable son contrat avec le club qatari et de rejoindre l’équipe de Santos pour tenter de la sauver de la relégation. Sa famille n’a pas besoin d’argent, elle est tranquille pour 10 générations. Ce serait pour lui la meilleure façon de payer sa note, lui qui avait quitté Santos pour le Barça après le Mondial des clubs (ndlr : une défaite 4-0 en finale, où Neymar a raté son match). Un retour à Santos, à condition de ne pas en profiter pour passer ses journées à jouer au foot-volley avec Robinho sur la plage de Santos », a martelé l’impitoyable Juca Kfouri, qui estime que Neymar pourrait de nouveau être heureux en revenant à Santos, histoire de boucler la boucle.